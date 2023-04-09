Два ресторана Владивостока вошли в топ лучших заведений России

Владивосток в рейтинге представили известные всем жителя два ресторана. Фото: Антон ПИКУС

Всероссийская ресторанная премия WHERETOEAT RUSSIA 2023 опубликовала на сайте топ-100 лучших заведений России. Владивосток в нем представили известные всем жителя два ресторана. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Самыми лучшими в 2023 году оказались «Супра» и «Миллионка». «Супра» поделила 77-79 места со столичными ресторанами Beefzavod (Санкт-Петербург) и Ugolек (Москва). «Миллионка» же смогла подняться на 85 место, ранее она находилась внизу топа.

Сгоревшая «Zuma» в рейтинг по понятным причинам попасть не смогла, хотя до этого всегда занимала высокое место в топе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что по итогам 2014 года известный телеревизорро страны Елена Летучая признала заведение лучшим рестораном года, отметив чистоту, гостеприимство и качество еды. А в 2017 году глянцевый журнал GQ присудил Zuma победу в номинации «Лучший региональный ресторан».

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