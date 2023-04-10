Профсоюз жизнеобеспечения Примтеплоэнерго обозначил приоритеты в работе до конца 2023 года

Фото: предоставлено КГУП «Примтеплоэнерго»

Обновленный состав руководителей первичных профсоюзных организаций профсоюза жизнеобеспечения Примтеплоэнерго под руководством председателя Приморской краевой организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Светланы Кожухарь и председателя объединенного профкома профсоюза жизнеобеспечения Примтеплоэнерго Елены Задорожной обсудили основные направления работы в 2023 году.

Открывая встречу, Светлана Кожухарь поблагодарила профсоюзных активистов за положительную динамику работы первичных профсоюзных организаций, активный рост численности сотрудников профсоюза и особо отметила руководителей Арсеньевского, Лесозаводского, Артемовского и Партизанского филиалов Примтеплоэнерго.

Одним из главных показателей успешной деятельности профсоюза стало формирование новых и возрождение прежних первичных профсоюзных организаций: в Большекаменском, Владивостокском филиалах, а также Пограничном и Тернейском тепловых районах.

В ходе совещания обсуждались вопросы структурной и финансовой работы профсоюза. Светлана Кожухарь призвала участников совещания сформировать на местах регламент работы профсоюзных комитетов первичных профсоюзных организаций тепловых районов и филиалов КГУП «Примтеплоэнерго», в который должна войти подробная информация о всех мероприятиях, проводимых профсоюзными комитетами, в том числе в вопросах по охране труда, решению производственных задач, корпоративных мероприятиях и других.

Как отметила председатель объединенного профкома профсоюзной организации КГУП «Примтеплоэнерго» Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Задорожная, по инициативе генерального директора предприятия Владимира Малюшицкого в этом году Примтеплоэнерго будет реализована программа культурно-массовых и спортивных мероприятий для сотрудников предприятия и их семей на территориях филиалов и тепловых районов.

– Эти мероприятия направлены на укрепление корпоративного духа, здорового образа жизни, спортивных и культурных традиций в коллективе. Мы планируем проводить культурно-массовые мероприятия с участием детей сотрудников с выездами в театры, зоопарки, океанариум, выставки, проводить спортивные и корпоративные мероприятия, –рассказала председатель профкома.

В связи с увеличением численности членов профсоюза Светлана Кожухарь напомнила руководителям профсоюзных ячеек о необходимости обеспечения новых членов профсоюза электронными профсоюзными билетами, при использовании которых организациями-партнерами предоставляются скидки в широком спектре товаров и услуг. В том числе 20% снижение стоимости на приобретение путевок санаторно-курортного лечения в свыше 100 санаториев на территории России, таких как курорты Белокурихи, Пятигорска, Кисловодска, а также санаторий «Изумрудный» в Приморском крае.

– Профсоюзный билет позволяет пользоваться рядом льгот, в которые входят отдых в санаториях, льготное обслуживание в магазинах, аптеках и многое другое, –подчеркнула Светлана Кожухарь.

Также, председатель приморского профсоюза жизнеобеспечения отметила важность проведения ряда мероприятий в рамках месячника по охране труда, который традиционно проходит в апреле и посвящен Всемирному дню охраны труда.

Отдельно Светлана Кожухарь коснулась проведения культурных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, акцентировав внимание на отдалённых территориях и призвав к сотрудничеству с администрациями небольших населённых пунктов для организации мероприятий с участием детей членов профсоюза. Также, Светланы Кожухарь обратила внимание на проведение мероприятий и помощь семьям и детям мобилизованных сотрудников Примтеплоэнерго.

Подводя итог селекторного совещания, Светлана Кожухарь акцентировала внимание участников совещания на важности формирования комфортного психологического климата в каждом тепловом районе предприятия.

– Наша задача - сформировать сплочённый коллектив с надежной командой единомышленников, где учтены интересы каждого работника. На сегодняшний день крупнейшее теплоснабжающее предприятие в Приморье возглавляют люди, которым небезразлична судьба предприятия. Генеральный директор Примтеплоэнерго Владимир Малюшицкий особое внимание уделяет вопросам социального партнёрства, вместе мы создаём престиж предприятия и комфортную рабочую атмосферу для каждого сотрудника, –отметила Светлана Кожухарь.

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