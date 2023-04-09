«Отдал все свои сбережения»: во Владивостоке пенсионер перевел мошенникам больше 10 миллионов рублей

Мошенник предложил перевести все деньги на «безопасный» счет. Фото: Андрей АБРАМОВ

Во Владивостоке полиция рассказала об очередном случае мошенничества. На этот раз жертвой оказался 71-летний местный житель, который отдал все свои сбережения в виде 10 миллионов рублей злоумышленнику. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и заявил о попытке несанкционированного списания денег со счета. Мужчина также предложил перевести все деньги на «безопасный» счет, который они прямо сейчас откроют.

Дальше пенсионер действовал по чужой инструкции. Именно так больше 10 миллионов рублей, все его сбережения, оказались у незнакомца.

На мошенника уже завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас сотрудники проводят оперативно-розыскные мероприятия. Они также призывают жителей быть внимательнее и не верить незнакомцам.

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