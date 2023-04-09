В Приморье экопромышленный парк сможет перерабатывать до 16 тысяч отходов

В планах снизить долю захораниваемого мусора. Фото: Российский экологический оператор.

В Приморье планируют построить экопромышленный парк, который будет перерабатывать до 16 тысяч тонн стекла, пластика и макулатуры. Расположится он среди нескольких населенных пунктов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Парк в Приморье – один из восьми объектов, которые построят по всей стране в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Несколько организаций заявили, что готовы запустить на территории также производство по переработке полимерной упаковки, пенополистирола, картона и бумаги.

Заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко рассказала, что парк станет частью создаваемой инфраструктуры для раздельного сбора и переработки отходов. В планах снизить долю захораниваемого мусора.

Ввод в эксплуатацию инфраструктуры экопромышленного парка состоится в конце 2024 года.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что местные жители до сих пор скептически относятся к этой стройке, а многочисленные общественные слушания проходят в напряженной обстановке. Они предполагают, что, объект может загрязнить большой источник пресной воды – Пушкинскую депрессию. Подробнее о плюсах и минусах проекта – в нашем материале.

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