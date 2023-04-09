Жители Приморья смогли увидеть сотни ракушек на пляже

Красоту разглядели жители Находки на популярном пляже «Волна» Фото: Оксана Астахова

Жители Приморского края поделились в социальных сетях завораживающими фотографиями: на них видны сотни цветных ракушек, выброшенных на берег пляжа. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Красоту разглядели жители Находки на популярном пляже «Волна». Они сразу же поспешили поделиться необычным зрелищем, которое не оставит никого равнодушным. В комментариях приморцы удивляются сюрпризам от природы, причиной которых могли стать сильные ветра и штормы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о похожем редком явлении. Сотни моллюсков выбросило на пляж в Находке в ноябре. Стал свидетелем редкого природного явления один из местных жителей. Он ехал на работу, как вдруг заметил, что килограммы деликатеса разбросало по берегу. Мужчина не растерялся и собрал ведро угощений.

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