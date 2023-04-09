Полиция проверяет случай с избиением 11-летнего подростка во Владивостоке

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в деталях инцидента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Ленинского района Владивостока проверяет случай с избиением 11-летнего подростка. Инспектор по делам несовершеннолетних установил, что события произошли в феврале 2023 года. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Личности всех участников конфликта известны, об этом рассказали в пресс-службе ведомства «КП – Владивосток». Теперь сотрудники правоохранительных органов разбираются в деталях инцидента.

По результатам всех проверок полиция даст правовую оценку каждой стороне. Также будут приняты меры профилактического воздействия.

Напомним, ранее «Комсомольской правды – Владивосток» писала о том, что очередной скандал, связанный с подростковой жестокостью, произошел во Владивостоке. Группа школьников избила 11-летнего мальчика Артема (имя изменено), ученика МБОУ СОШ № 64. Все это дети запечатлели на видео, которое, конечно, позже оказалось в популярной соцсети

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