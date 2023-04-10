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НовостиВладивосток9 апреля 2023 23:00

Редкий и эксклюзивный автомобиль Suzuki Cervo продают в Приморье за копейки

Машина 1984 года выпуска хорошо сохранилась до наших дней
Анна СОБОЛЬ
Несмотря на то, что машине уже почти 40 лет, до наших дней она дошла хорошо «сохранившейся».

Несмотря на то, что машине уже почти 40 лет, до наших дней она дошла хорошо «сохранившейся».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Редкий и, как говорит сам владелец, действительно эксклюзивный авто продают в Приморском крае. Объявление появилось на одном из популярных автомобильных сайтов. Продают автомобиль, при всей его уникальности, буквально за бесценок. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Внешний вид машины. Фото: drom.ru.

Внешний вид машины. Фото: drom.ru.

Речь идет об Suzuki Cervo Turbo 1984 года. Находится транспорт в Артеме. Машина мало того, что редкая, так еще и цвет имеет приметный – красный. Хозяин уверяет – второго такого автомобиля нет даже в России.

У транспорта всего лишь два хозяина: нынешний и тот, у которого когда-то ее и приобрели. Первым счастливым обладателем был моряк, который привез машину из Страны восходящего солнца почти новой.

Несмотря на то, что машине уже почти 40 лет, до наших дней она дошла хорошо «сохранившейся»: в родной краске, с реальным пробегом в 28 500 тысяч, а это, к слову, очень хорошие показатели. Автомобиль, как говорит хозяин, без ржавчины и гнили, арки и пороги – целые, что для такого «возраста» тоже большая редкость. Конечно, как говорится в автомобильном мире, без «жизненных коцок» не обошлось: есть небольшие вмятины и царапины по кузову.

В салоне. Фото: drom.ru.

В салоне. Фото: drom.ru.

Машина за всю свою продолжительную «жизнь» бережно хранилась в гараже. Более того, готовясь к продаже, владелец авто полностью подготовил транспорт.

– Обслужил двигатель, поменял все расходники на японские, свечи, резинки, прокладки, фильтры, бронепровода. Поменяно масло в двигателе и МКПП. Турбина в порядке –обслужена, «дует» отлично! Колодки новые японские под заказ брал, – пишет мужчина в объявлении.

Стоимость эксклюзивной машины всего лишь 115 тысяч рублей. Сам продавец считает, что такая цена – почти подарок. И это при том, что вложений транспорт вообще не требует. Приятным бонусом станет и тот факт, что к автомобилю вполне себе в случае чего подойдут запчасти от Suzuki Alto – по кузову, и от Suzuki Jimny – все, что по технической части.

Заглянем под капот. Фото: drom.ru.

Заглянем под капот. Фото: drom.ru.

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