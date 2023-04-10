Редкий и эксклюзивный автомобиль Suzuki Cervo продают в Приморье за копейки

Несмотря на то, что машине уже почти 40 лет, до наших дней она дошла хорошо «сохранившейся». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Редкий и, как говорит сам владелец, действительно эксклюзивный авто продают в Приморском крае. Объявление появилось на одном из популярных автомобильных сайтов. Продают автомобиль, при всей его уникальности, буквально за бесценок. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Внешний вид машины. Фото: drom.ru.

Речь идет об Suzuki Cervo Turbo 1984 года. Находится транспорт в Артеме. Машина мало того, что редкая, так еще и цвет имеет приметный – красный. Хозяин уверяет – второго такого автомобиля нет даже в России.

У транспорта всего лишь два хозяина: нынешний и тот, у которого когда-то ее и приобрели. Первым счастливым обладателем был моряк, который привез машину из Страны восходящего солнца почти новой.

Несмотря на то, что машине уже почти 40 лет, до наших дней она дошла хорошо «сохранившейся»: в родной краске, с реальным пробегом в 28 500 тысяч, а это, к слову, очень хорошие показатели. Автомобиль, как говорит хозяин, без ржавчины и гнили, арки и пороги – целые, что для такого «возраста» тоже большая редкость. Конечно, как говорится в автомобильном мире, без «жизненных коцок» не обошлось: есть небольшие вмятины и царапины по кузову.

В салоне. Фото: drom.ru.

Машина за всю свою продолжительную «жизнь» бережно хранилась в гараже. Более того, готовясь к продаже, владелец авто полностью подготовил транспорт.

– Обслужил двигатель, поменял все расходники на японские, свечи, резинки, прокладки, фильтры, бронепровода. Поменяно масло в двигателе и МКПП. Турбина в порядке –обслужена, «дует» отлично! Колодки новые японские под заказ брал, – пишет мужчина в объявлении.

Стоимость эксклюзивной машины всего лишь 115 тысяч рублей. Сам продавец считает, что такая цена – почти подарок. И это при том, что вложений транспорт вообще не требует. Приятным бонусом станет и тот факт, что к автомобилю вполне себе в случае чего подойдут запчасти от Suzuki Alto – по кузову, и от Suzuki Jimny – все, что по технической части.

Заглянем под капот. Фото: drom.ru.

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