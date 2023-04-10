Во Владивостоке стартовал патриотический автопробег до Донецка

Машины двинулись в путь 9 апреля. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В Приморье стартовал автопробег из Владивостока в Донецк «Дорога к Победе». Как рассказали в краевом департаменте внутренней политики, в путь отправились более трех тысяч человек, чтобы доставить до 155-й гвардейской бригады морской пехоты и бойцов Росгвардии автомобили и икону князя Александра Невского с частицей мощей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Бойцам передадут не только гуманитарную помощь, но и икону князя Александра Невского. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, стартовал автопробег от мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Жителям края предстоит преодолеть 9,5 тысячи километров, посетить 22 региона страны и более 25 городов, среди которых Хабаровск, Биробиджан, Магдагачи, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Челябинск, Уфа, Самара, Сызрань, Саратов, Волгоград, Луганск и Донецк.

Прошло мероприятие у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Проводить участников автопробега пришли сотни жителей, Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

– Нам определено проехать по всем городам, которые есть в маршруте, встретиться с общественностью и молодежью, донести до них правду о героизме и стойкости наших бойцов, которые сейчас выполняют задачи специальной военной операции, – поделился председатель приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты «Сатурн» Владимир Лобастов.

Участие в автопробеге приняли более трех тысяч человек. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

По словам зампредседателя правительства Приморья Дмитрия Маризы, икона князя Александра Невского поможет бойцам укрепить их волю и дух.

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