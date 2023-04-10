Полицейский проверяет пульс: в Приморье женщина, перепутав педали, сбила двух пенсионерок

Свою вину женщина не отрицает. Фото: принтскрин видео.

В поселке Лучегорск 60-летняя женщина за рулем Toyota Probox сбила двух пешеходов, сообщает «КП – Владивосток». Она рассказала полицейским, что перепутала педали. Пострадавших доставили в местную больницу.

ДТП произошло в районе дома № 7 по улице Ленина. Как рассказали в приморском УМВД, под машину попали две женщины 67 и 65 лет, им назначено амбулаторное лечение. Они отделались ушибами и были доставлены в КГБУЗ «Пожарская ЦРБ».

– Свою вину пенсионерка не отрицает. На место прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы и бригада скорой медицинской помощи.

Ведомство может завести административное дело по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

– Назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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