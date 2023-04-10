Снегопад ожидается 16 апреля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики портала Gismeteo сообщили, что в выходные на этой неделе во Владивостоке ожидается снегопад. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Согласно прогнозу, в субботу, 15 апреля, в приморской столице пройдет дождь, температура воздуха днем достигнет +8°С. В воскресенье, 16-го числа, ожидается снегопад. За двое суток во Владивостоке выпадет более 24 миллиметров осадков.

– На данный момент осадки на 15-е число ожидаются, в основном это дожди. Ничего серьезного пока не видно, продолжаем следить за обстановкой, – рассказали корреспонденту «Комсомолки» в Примгидромете.

По данным синоптиков портала «Примпогода», 15 апреля выпадет около 18 миллиметров осадков. Порывы северо-восточного ветра достигнут 3-4 метров в секунду, а столбики термометров достигнут +4…+7°С.

В воскресенье, 16-го числа, осадки ожидаются, но только в виде дождя, выпадет около 6 миллиметров. Температура воздуха будет колебаться от +2°С до +4°С.

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