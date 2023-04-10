Во Владивостоке временно перекроют железнодорожный проезд на Океанской

Об ограничениях рассказали в пресс-службе ДВЖД. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке временно закроют проезд по железнодорожному переезду на станции Океанская. Связано это с плановыми ремонтными работами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ДВЖД, специалисты отремонтируют железнодорожный переезд на станции Океанская в районе Успенского, 64. Ограничения для автомобилей введут с 14 апреля 23:00 до 15 апреля 6:00. Альтернативный проезд организуют на остановочном пункте Спутник.

Для машин экстренных служб при необходимости организуют технологический проезд. Сотрудники ДВЖД просят водители заранее планировать свои поездки, с пониманием отнестись к ремонтным работам и временным неудобствам.

Напомним, что это не единственное ограничение, которое ожидается во Владивостоке, с 13 на 14 апреля перекроют центр города из-за репетиции военного парада, а 16 числа – из-за празднования Пасхи,

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