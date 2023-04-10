«Дни тенниса на Тихом океане» впервые пройдут в Приморье

Фото: Предоставлено организаторами

В мае-июне Приморский край станет территорией одного из самых популярных и престижных видов спорта: в рамках «Дней тенниса на Тихом океане» в регионе будет организована серия статусных соревнований. Организаторы соревнований – краевая федерация тенниса, группа компаний «Славда» при поддержке министерство спорта Приморья.

Откроются «Дни тенниса» ежегодным краевым юношеским турниром «Кубок Славда» памяти Юрия Серебрякова. Второй год соревнования проводятся под эгидой Российского теннисного тура.

В этом году юные спортсмены покажут свое мастерство в одиночных и смешанных разрядах с 1 по 7 мая на кортах Владивостока. По итогам турнира ребята смогут заработать рейтинговые очки, а организаторы отметят лучших игроков медалями, кубками и дипломами, а также вручат всем участникам памятные призы с символикой турнира.

С 8 по 14 мая Владивосток будет принимать Всероссийские юношеские соревнования «Кубок губернатора Приморского края».

С 9 по 12 июня в поселке Горные Ключи на кортах завода «Скит» в турнире памяти Юрия Серебрякова будут состязаться взрослые теннисисты-любители.

Фото: Предоставлено организаторами

Как отметил председатель оргкомитета по проведению турнира «Кубок Славда», председатель совета директоров группы компаний «Славда» Павел Серебряков, с каждым годом в Приморье растет статус теннисных турниров, как результат - расширяется география участников, повышается соревновательный опыт:

– В этом году мы впервые объединили сразу несколько турниров под одним брендом. Убежден, чем больше состязаний такого масштаба будет проводиться в регионе, тем больше шансов у наших ребят повысить свое мастерство и выйти на новый уровень.

По словам министра физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова, в последние годы развитию спорта в регионе уделяется особое внимание:

– При поддержке губернатора и правительства Приморья у нас повсеместно модернизируется спортивная инфраструктура, появляются новые спортивные сооружения, чтобы жители края, и, в первую очередь, подрастающее поколение, имели возможность заниматься спортом на современных спортобъектах в шаговой доступности. А проведение таких статусных мероприятий как «Дни тенниса на Тихом океане» способствует привлечению к занятиям спортом еще большего числа молодежи.

Фото: Предоставлено организаторами

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