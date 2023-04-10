В марте во Владивостоке зафиксировали четыре температурных рекорда

Подробности рассказали синоптики портала Примгидромет. Фото: Вадим ПОПОВ

В Приморье март выдался достаточно теплым с сильными осадками, которые наблюдались только в начале второй декады, все остальное время преобладала сухая погода. Синоптики портала «Примгидромет» рассказали, какие температурные рекорды зафиксировали специалисты в первый месяц весны. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Во Владивостоке столбики термометров поднимались выше климатической нормы на 7-10 градусов в следующие числа: 7, 20, 23 и 31 марта. Абсолютные максимумы температуры в эти дни держались с 1938 по 1942 год.

С 12 по 13 марта на большей части территории края выпало 7-19 миллиметров снега, в некоторых районах количество смешанных осадков составило 15-40 миллиметров. На южном побережье ветер усиливался до 20-27 метров в секунду.

Во Владивостоке общее количество выпавшего снега достигло 30 миллиметров, а высота снежного покрова – 29 сантиметров. Осадки сопровождались порывами ветра до 21-26 метров в секунду.

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