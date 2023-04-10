В популярном в Приморье парке семейного отдыха рассказали, почему за вход на территорию теперь придется платить

Вид на парк с высоты птичьего полета. Фото: royal_park_vl.

Популярный во Владивостоке парк изменил правила входа на территорию. Нововведение, конечно же, понравилось далеко не всем жителям и гостям дальневосточной столицы. «Теперь платить за морской воздух?» – спрашивают приморцы. От чего зависит цена и почему теперь она изменилась, корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказала руководитель PR-отдела парка семейного отдыха Royal Park. Подробности – в материале.

Известие о том, что теперь за вход в парк, расположенный в пригороде Владивостока, на «своих двоих» придется тоже платить, появилось в сети накануне. Совсем недавно деньги брались только за проезд и стоянку одного автомобиля – 300 рублей. За эту сумму на территорию парка могли пройти все пассажиры авто. Те, кто приезжал отдыхать сюда без личного транспорта, и вовсе проходили бесплатно.

Теперь же ситуация изменилась: за вход придется отдать 200 рублей взрослому, 100 рублей – ребенку от 7 лет. Если отдыхающие приехали на авто, то за каждого пассажира, кроме водителя, установлена цена в 100 рублей. Дети до семи лет – бесплатно.

Конечно, такое нововведение взбудоражило гостей «Роял Парка». Люди стали массово выражать свое недовольство и сетовать, что за прогулку в 30-40 минут придется выложить немаленькую сумму.

– Ну совсем печаль. За прогулку с семьей мне надо 800 рублей отдать,за то, чтоб пешком пройтись по территории. Видимо, это плата за морской воздух и запах елочек, – написал местный житель.

Тем временем, руководитель PR-отдела Альбина Кабалик рассказала, почему в парке произошли изменения.

– В «Роял Парке» много площадок, а именно: доступный для всех стадион, одна из батутных зон, верхняя, которая теперь стала бесплатной для гостей, детские площадки. Кроме того, каждые выходные проводятся шикарнейшие бесплатные программы для детей, в том числе с участием аниматоров, мастер-классы и так далее. Также здесь будут проходить и бесплатные кинопоказы. Много всевозможных развлечений, которые требуют немалых вложений. Именно поэтому было принято решение установить цену на вход в 200 рублей.

Для определенной категории граждан здесь есть и свои «бонусы»: бесплатный вход для людей с инвалидностью и скидка в 50% для пенсионеров. Во время проведения благотворительных концертов или других подобных мероприятий вход тоже планируется сделать бесплатным.

– Парк облагораживается, в парке сейчас строится бассейн, новые объекты, детские площадки, которые тоже бесплатны. Для мамы, которая хочет погулять с ребенком в красивом месте, это будет стоить всего лишь 200 рублей, – подытожила Альбина Кабалик.

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