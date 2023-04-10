В районе жилых домов во Владивостоке застрял большегруз

О случившемся рассказали очевидцы. Фото: telegram-канал @vlad_ork.

Во Владивостоке в районе домов на Новожилова утром 10 апреля фура слетела с косогора. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях. По словам владивостокцев, все произошло около домов № 5а и № 35. Большегруз не прошел из-за габаритов в поворот, из-за чего его прицеп частично перекрыл лестницу, съехав с косогора.

– Куда ж он поехал, там так мало места, неужели не понял, куда въезжает, он там никак не проедет по габаритам, – пишут приморцы в социальных сетях.

Некоторые предполагают, что водитель попал на эту узкую улицу из-за навигатора.

Напомним, что не первый раз жители города жалуются на фуры. В начале апреля некоторые дороги города оказались заблокированы из-за столкновения большегруза с легковым автомобилем. Водителям, которые ехали в центр, приходилось пропускать едущие навстречу машины.

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