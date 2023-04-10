Во Владивосток осадки ворвутся 11 апреля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На этой рабочей неделе в Приморье ожидаются дожди. Как рассказали синоптики портала «Примгидромет», на погоду в крае повлияют атмосферные фронты. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации специалистов, во вторник, 11 апреля, в некоторых районах края пройдут небольшие и умеренные дожди. Ночью столбики термометров покажут +2…+7°C, на востоке – около 0°C. Днем из-за осадков станет прохладнее на 2-5 градусов, чем в субботу.

В ночь на среду, 12 апреля, дожди сохранятся, но утром прекратятся из-за того, что фронты уйдут на северо-восток. Днем ожидается новая порция осадков, максимальная температура воздуха достигнет +5…+11°C.

В четверг, 13 апреля, дожди прекратятся на юге, но задержатся в северных районах Приморья. Ночью ожидается небольшой мороз, а вот днем потеплеет на 2-6 градусов.

В пятницу, 14 апреля, небо затянет облаками, небольшой дождь может пройти лишь на юге края во второй половине дня.

Во Владивостоке 11 апреля ожидается облачность, туман и небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +3…+5°C, днем +7…+10°C. В среду без осадков, задует сильный юго-восточный ветер, в четверг он стихнет, в городе потеплеет: минимальная температура воздуха достигнет +2…+4°C, максимальная +12…+16°C. 14-го числа облачно, преимущественно без осадков, термометры не покажут выше +7…+10°C.

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