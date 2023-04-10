МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для выпускников из Приморья

МТС и ГИТИС запускают цифровой формат консультаций для абитуриентов на платформе Webinar. Фото: предоставлено ПАО «МТС»

Цифровая экосистема и Российский институт театрального искусства – ГИТИС – объявляют о запуске цифрового формата консультаций для абитуриентов Приморского края. Встреча педагога ГИТИСа, режиссера Валерия Саркисова с поступающими пройдет на цифровой платформе Webinar от МТС 19 мая. Самые достойные участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Кинорежиссер, руководитель Мастерской Валерий Саркисов проведет творческую онлайн-встречу и онлайн-консультации. Мастер образовательного проекта МТС «Поколение М» поделится советами с юными артистами, ответит на их вопросы, а также выберет лучших, которые будут рекомендованы к участию в дальнейших этапах на вступительных испытаниях в известный театральный вуз. Регистрация на онлайн-встречу уже открыта. После регистрации каждый участник получит индивидуальное время и приглашение на консультацию.

– Онлайн-прослушивание в ГИТИС на Дальнем Востоке стало традиционным, и в этом году состоится уже в третий раз. Неугасающий интерес к мероприятию подтверждает актуальность для нашего региона онлайн-формата – даже находясь почти за 10 тысяч километров от столицы страны, приморские выпускники могут пробовать свои силы в поступлении в легендарное учебное заведение. Это поистине бесценная возможность и шанс для талантливых ребят из удаленных регионов, – рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Рекомендации для поступающих абитуриентов

Желающим принять участие в отборочных консультациях предстоит подготовить программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно на первой встрече педагогов с абитуриентами проверяются музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть по собственному выбору песню, а также исполнить какой-либо танец. Выбранные произведения должны быть небольшими по объему. Оцениваются прежде всего глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.

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