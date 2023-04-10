В Приморье юноша и его пятилетний брат едва не погибли из-за пожара в квартире

Все произошло в Уссурийске. Фото: принтскрин видео.

В понедельник, 10 апреля, сотрудникам МЧС поступил тревожный звонок. Спасателям сообщили о пожаре в Уссурийске, который произошел в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Хмельницкого. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью, через девять минут после звонка специалисты тушили огонь. Когда они прибыли к зданию, из окон на втором этаже валил дым, горели вещи в одной из квартир.

Пламя повредило десять квадратных метров помещения, пострадали также 2 человека: приморец 18 лет и 5-летний мальчик. Огонь тушили 15 человек с помощью 5 единиц техники. На кадрах ролика, который появился в социальных сетях видно, что юноша спасает младшего ребенка. До приезда пожарных ребятам помогли соседи, которые растянули одеяло под балконом.

Возникает несколько вопросов: из-за чего произошел пожар, где в этот момент были взрослые? В этом предстоит разобраться специалистам.

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