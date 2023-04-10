Ученые ДВФУ обнаружили в Японском море бактерии, способные очищать воду от нефти

Научный проект реализуется в лаборатории морской микробиологии ДВФУ. Фото: ДВФУ

Ученые Дальневосточного федерального университета изучили ряд бактерий, которые способны не только выживать в загрязненных нефтью морях, но и очищать их. Теперь исследователи выявляют самые активные виды и планируют разработать биопрепарат для очистки вод Японского моря. Об этом рассказали в пресс-службе ДВФУ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В мире обитает множество бактерий, способных разрушать нефть. Но ученые из ДВФУ в ходе масштабного исследования обнаружили бактерии, у которых такая способность проявилась впервые. В настоящий момент геном микроорганизмов анализируют, чтобы понять механизмы работы механизма разложения нефтепродуктов.

– Наше исследование оценивает метаболический потенциал бактерий Японского моря. Мы выявляем гены, ответственные за деградацию различных углеводородов и проверяем, какие нефтепродукты бактерии способны использовать в качестве питания, – рассказала исполнительница научного проекта Ангелина Медведева.

Исследования генома бактерий были поддержаны грантом Российского научного фонда. Научный проект реализуется в лаборатории морской микробиологии ДВФУ.

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