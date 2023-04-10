В Приморье вилочный погрузчик опрокинулся на мужчину

Мужчина получил тяжелые травмы и множество переломов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе прокуратуры Ленинского района Владивостока рассказали о том, что организована проверка по поводу случившегося опрокидывания вилочного погрузчика. Техника травмировала мужчину, которого забрала скорая помощь. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Днем 10 апреля, в понедельник, в районе дома 135 по улице Нейбута вилочный погрузчик опрокинулся на 55-летнего мужчину. Из-за этого он получил тяжелые травмы и множество переломов, с которыми его доставили в больницу.

Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Скоро ведомство даст оценку мер по обеспечению безопасности людей при эксплуатации спецтехники. Ход и результаты проверки находятся на контроле.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморье водителя крана придавило спецтехникой. Пострадавшего доставили в срочном порядке в больницу, но от полученных тяжких телесных повреждений он погиб в медицинском учреждении.

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