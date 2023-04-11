«Скоро на голову поставят»: произошедшее в Большом Камне обсуждают в сети

Такие случаи – не редкость для Приморья. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Очередного «автохама» зафиксировали на фото в Приморье. На этот раз отличился автолюбитель из Большого Камня. Судя по всему, теперь владелец транспорта станет звездой социальных сетей. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фотография наглого водителя появилась в одном из местных городских пабликов. На снимке – далеко не дешевый автомобиль марки Mersedes, но привлекло внимание, конечно не это. Автомобиль в наглую припаркован на тротуаре, где ходят пешеходы. И даже на кадрах видно, что на улице в этот момент многолюдно.

Нарушитель. Фото: Telegram-канал Большой Камень bkamen_news.

В комментариях пишут, что автомобиль был припаркован вблизи городской администрации. Помимо этого, местные выражают свое недовольство.

– Скоро на голову поставят, никому не мешает ведь! – пишут приморцы гневные комментарии.

Такие случаи – не редкость для Приморья. Так, например, предметом для обсуждения в конце зимы стал владелец белого джипа. Хозяин дорогого авто припарковал машину в неположенном месте, а рассерженные соседи решили вразумить нарушителя и положили под «дворник» авто записку. Послание, кстати, оказалось довольно вежливым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вообще страх потеряли»: что произошло около здания цирка во Владивостоке

Во Владивостоке наказали двух нерадивых автомобилистов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.