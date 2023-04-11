«Скоро на голову поставят»: произошедшее в Большом Камне обсуждают в сети

Такие случаи – не редкость для Приморья.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Очередного «автохама» зафиксировали на фото в Приморье. На этот раз отличился автолюбитель из Большого Камня. Судя по всему, теперь владелец транспорта станет звездой социальных сетей. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Фотография наглого водителя появилась в одном из местных городских пабликов. На снимке – далеко не дешевый автомобиль марки Mersedes, но привлекло внимание, конечно не это. Автомобиль в наглую припаркован на тротуаре, где ходят пешеходы. И даже на кадрах видно, что на улице в этот момент многолюдно.
Нарушитель. Фото: Telegram-канал Большой Камень bkamen_news.
В комментариях пишут, что автомобиль был припаркован вблизи городской администрации. Помимо этого, местные выражают свое недовольство.
– Скоро на голову поставят, никому не мешает ведь! – пишут приморцы гневные комментарии.
Такие случаи – не редкость для Приморья. Так, например, предметом для обсуждения в конце зимы стал владелец белого джипа. Хозяин дорогого авто припарковал машину в неположенном месте, а рассерженные соседи решили вразумить нарушителя и положили под «дворник» авто записку. Послание, кстати, оказалось довольно вежливым.
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