Губернатор Приморья на встрече с Владимиром Путиным отчитался об успехах в экономике и социальной сфере

Губернатор рассказал и о поддержке военнослужащих. Фото: kremlin.ru.

В Московской области прошла рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой Приморья Олегом Кожемяко. Губернатор рассказал об успехах края в социально-экономической сфере, а также о нуждах региона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Детали разговора политиков озвучили в пресс-службе Кремля. В первую очередь губернатор Приморья рассказал о поддержке жителей, которые сейчас находятся в зоне СВО. Бойцам доставляют необходимое снаряжение и обмундирование, также помощь оказывают и их семьям.

Следующая тема, которую затронул Олег Кожемяко – серия мощных тайфунов, которая обрушилась на Приморье летом 2022 года, из-за чего пострадали дороги, мосты, линии электропередачи и жилые дома. Вместе с МЧС местные власти провели аварийно-восстановительные работы, потратив 2,7 миллиарда рублей из краевого бюджета.

– Сейчас впереди летние месяцы – необходимо все это восстановить уже капитально: отремонтировать дороги, построить мосты. Поэтому просим дать поручение Правительству Российской Федерации выделить из Резервного фонда средства на компенсацию наших затрат для полного восстановления разрушенной инфраструктуры во время чрезвычайной ситуации. Прошу поддержать эти решения.

Валовый региональный продукт, по словам губернатора, достиг 1,5 триллиона рублей, хорошую динамику показывает сельское хозяйство. Хорошие показатели также по внутреннему туризму – 111%, по жилью – 117%, по транспорту и логистике – 133%, по инвестициям – 146%.

– По автомобильной инфраструктуре, к сожалению, дела встали. Очень слабо идут работы по основной магистрали Владивосток – Находка – порт Восточный. Поэтому необходимо дать поручение Правительству Российской Федерации продолжить строительство и реконструкцию этой важнейшей автодороги, которая будет связывать регион автомобильным транспортом.

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