В Надеждинском районе гуляющий вдоль дороги тигр попал на видео

Кадры быстро разлетелись по социальным сетям. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье в Надеждинском районе водитель встретил на дороге полосатого хищника. Видео с тигром быстро разлетелось по социальным сетям. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах редкий зверь стоит на обочине, готовый перейти дорогу, но видимо шумный автомобиль привлек его внимание. Тигр развернулся и сделал пару шагов в сторону оператора, а затем остановился, посмотрев на автора ролика. Видно, что хищник не проявляет никакой агрессии, но всегда стоит помнить, что это опасное животное.

По словам очевидцев, заметили полосатого хищника на развилке Оленевод – Тихое. Приморцы также предполагают, что это тот же тигр, который переплыл водоем.

В комментариях под видео некоторые жители отметили, что, пока тигры разгуливают по дорогам и рядом с населенными пунктами, людям страшно оставлять своих питомцев без присмотра.

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