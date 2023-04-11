Итоги Зимней бизнес-спартакиады подвели в Приморье

Фото: пресс-служба FESCO

В Приморье подвели итоги Зимней бизнес-спартакиады, участниками которой стали более 20 ведущих компаний региона. По результатам 12 состязаний первое место заняли сотрудники одной из крупнейших транспортно-логистических компаний в России – спортсмены из Транспортной группы FESCO.

У FESCO были достойные соперники – например, DNS и Дальневосточное главное управление Банка России, которые чаще всего брали «золото» и «серебро» в предыдущих бизнес-спартакиадах. Но в этот раз командный дух и упорные тренировки привели к званию чемпиона сотрудников Транспортной группы FESCO. Всего в зимней спартакиаде было 12 дисциплин, включая горные лыжи, сноуборд, бадминтон, интеллектуальные игры, шахматы и другие. Команда FESCO заработала 13 медалей, 7 из них – золотые, в том числе и по практической стрельбе среди женщин.

– Я участвовала в соревнованиях по стрельбе уже в третий раз. В первые два наша команда занимала третье место, а в этой Бизнес-спартакиаде – первое. К подготовке подошли ответственно: ходили с коллегами на тренировки. Стрельбой я занимаюсь с 8 лет. Во время занятий перед соревнованиями мне удалось научиться хитростям, которые я совместила со своей скоростью и ловкостью. В личном первенстве я обошла даже парней, поднявшись на самую вершину таблицы. Я верила в свои силы и знала, что «золото» будет у FESCO, – поделилась впечатлениями Анастасия Стрижкова, начальник отдела адаптации, обучения и развития персонала Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO).

Фото: пресс-служба FESCO

В FESCO заверяют, что развитие спорта внутри компании – одна из приоритетных задач. Сотрудники проводят офисные гимнастики, после работы посещают бесплатные секции по мини-футболу, волейболу, хоккею, баскетболу и йоге. Флаг FESCO можно часто увидеть на общегородских спортивных мероприятиях. Недавно спортсмены компании пробежали ледовый полумарафон.

8 апреля в Большом зале правительства Приморского края прошла церемония награждения призеров и победителей. Председатель Бизнес-спартакиады Приморья Евгений Минута поздравил спортсменов FESCO, вручил кубок за первое место, памятные грамоты и медали.

– Для достойных результатов в работе нужно регулярно поддерживать себя в хорошей физической форме. В FESCO понимают это и особенно любят спортивные мероприятия. В этот раз чемпионский кубок наш, и этим стоит гордиться, – оценил работу команды менеджер по спортивно-массовым мероприятиям ВМТП Денис Фокин.

Денис также рассказал, что на территории ВМТП работает тренажерный зал, где сотрудники занимаются фитнесом с инструкторами. Также для портовиков действует бесплатное посещение бассейна МГУ им. Невельского.

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