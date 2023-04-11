Красавицы Дальнего Востока могут показать себя в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис»

На Дальнем Востоке 13 мая состоится дистанционный кастинг 14-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2023». К участию приглашаются офисные сотрудницы местных компаний. Главный приз – 3 000 000 рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Отборочные этапы в полуфинал запланированы с марта по август – 25 очных кастингов в городах России и онлайн-кастинги для зарубежных участниц. Кроме этого, для девушек, чьих городов не оказалось в расписании кастинг-тура, и тех, кто по каким-либо причинам не сможет принять участие в отборе «по месту жительства», предусмотрены два дистанционных кастинга, которые пройдут в июне и августе.а

Чтобы принять участие в кастинге, необходимо заполнить анкету на сайте конкурса до 11 мая. Участие в кастинге бесплатное.

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет на момент предстоящего финала конкурса. Семейное положение и наличие детей не имеют значения.

В рамках очного кастинга девушки выступают с визиткой – рассказывают о себе и своей компании, а также демонстрируют творческие номера. После этого члены жюри совещаются и определяют имена полуфиналисток. Завершается все торжественным награждением победительниц и вручением приятных подарков каждой участнице.

Победительницы кастинга получают шанс представить свой город в полуфинале конкурса и выиграть 3 000 000 рублей в качестве главного приза, роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора.

В этом году по итогам кастингов – очных и дистанционных – будут отобраны более 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в финал. Только 30 финалисток пригласят в Москву, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом и званием «Мисс Офис – 2023».

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия; гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad; украшения с бриллиантами; обучающие программы; дизайнерские наряды; косметические наборы и множество других ценных подарков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.