Основателя скандально известной сети доставки суши «Ёбидоёби» обязали изменить название

Слово «Ёбидоёби» созвучно со словами ненормативной лексики, имеющими непристойное содержание. Фото: КП – Владивосток

Пожалуй, самая скандальная сеть доставки суши и роллов, снова оказалась в центре внимания. Камнем преткновения опять стало провокационное название компании – «Ёбидоёби». На этот раз суд обязал сменить наименование и дал на это три месяца. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Решение о смене названия суд вынес 7 апреля.

– Изменить фирменное наименование юридического лица путем внесения изменений в учредительные документы и представления в регистрирующий орган документов, – говорится в документе, опубликованном на сайте Красноярского суда.

По мнению регистрирующего органа, слово «Ёбидоёби» созвучно со словами ненормативной лексики, имеющими непристойное содержание, а также противоречит общественным интересам и принципам морали. Проще говоря, название у общественности ассоциируется только лишь с нецензурным слово.

Сеть со скандальным название уже не в первый раз «наводит шороху». Во Владивостоке точка суши и роллов закрылась в декабре 2021 года. Как оказалось, местные тогда не сильно-то и расстроились – поговаривали, что там «все равно было невкусно».

Однако спустя год филиал снова заработал в дальневосточной столице и до сих пор продолжает существовать.

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