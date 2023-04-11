Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток11 апреля 2023 1:21

Основателя скандально известной сети доставки суши «Ёбидоёби» обязали изменить название

Красноярский арбитражный суд посчитал, что фирменное наименование не соответствует принципам морали
Анна СОБОЛЬ
Слово «Ёбидоёби» созвучно со словами ненормативной лексики, имеющими непристойное содержание.

Слово «Ёбидоёби» созвучно со словами ненормативной лексики, имеющими непристойное содержание.

Фото: КП – Владивосток

Пожалуй, самая скандальная сеть доставки суши и роллов, снова оказалась в центре внимания. Камнем преткновения опять стало провокационное название компании – «Ёбидоёби». На этот раз суд обязал сменить наименование и дал на это три месяца. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Решение о смене названия суд вынес 7 апреля.

– Изменить фирменное наименование юридического лица путем внесения изменений в учредительные документы и представления в регистрирующий орган документов, – говорится в документе, опубликованном на сайте Красноярского суда.

По мнению регистрирующего органа, слово «Ёбидоёби» созвучно со словами ненормативной лексики, имеющими непристойное содержание, а также противоречит общественным интересам и принципам морали. Проще говоря, название у общественности ассоциируется только лишь с нецензурным слово.

Сеть со скандальным название уже не в первый раз «наводит шороху». Во Владивостоке точка суши и роллов закрылась в декабре 2021 года. Как оказалось, местные тогда не сильно-то и расстроились – поговаривали, что там «все равно было невкусно».

Однако спустя год филиал снова заработал в дальневосточной столице и до сих пор продолжает существовать.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.