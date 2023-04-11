«Сломали мужика»: в поселке Славянка жителя заковали в наручники

Кадры задержания попали на видео. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Славянка полиция привлекла к административной ответственности двух приморцев, которые перешли дорогу в неположенном месте. Мужчинам также может грозить уголовное дело за нападение на сотрудников ГИБДД. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Впервые о случившемся рассказали в социальных сетях. В интернете появился ролик, автор которого показывает, как его товарища скрутили полицейские. Мужчина сопротивляется, пытается убежать, в итоге на него надевают наручники, но даже они не могут остановить его попытки вырваться.

Позже в пресс-службе УМВД по Приморью рассказали подробности ситуации. Сотрудники ГИБДД увидели, что приморцы переходят дорогу в неположенном месте и предложили им пройти к патрульному автомобилю, чтобы составить административный протокол. Один из мужчин начал вести себя агрессивно, попытался скрыться и игнорировал полицейских. Именно поэтому его повалили на землю и заковали в наручники, однако сопротивляясь он повредил руку инспектору.

На мужчин составили административный протокол по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Максимальное наказание, которое им грозит – штраф в 500 рублей.

На автора видео также могут завести уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представители власти). Ему грозит либо штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до года.

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