В континентальных районах и на побережье усилится западный ветер. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В предстоящую среду, 12 апреля, в Приморье ожидается ухудшение погоды. Ночью в край ворвется атмосферный фронт, который и испортит обстановку. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали синоптики Примгидромета, в ночь на 12 апреля в крае пройдет дождь, который постепенно превратится в снег, наиболее сильные осадки ожидаются на севере, местами возможны грозы. В континентальных районах и на побережье усилится западный ветер, его порывы могут достигнуть 18-25 метров в секунду. Столбики термометров покажут от +2°C до -3°C

Днем фронт уйдет на север, здесь сохранятся небольшие осадки, в Приморье ожидается похолодание. Снег с дождем прекратятся на юге края. Температура воздуха поднимется до +5…+12°C.

Во Владивостоке в ночь на 12 апреля ожидается переменная облачность, небольшой дождь, похолодает до 0…+2°C. Днем осадки прекратятся, столбики термометров достигнут +8…+10°C.

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