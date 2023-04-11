Что вы там исполняете? В Приморье «общение» двух мормлеков попало на видео

Животных встретили в Славянском заливе Хасанского района. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморец снял на видео «общение» двух белух и поделился кадрами в социальных сетях. Мормлеки без страха подплыли близко к его лодке. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Двух белух удалось снять в Славянском заливе Хасанского района. На кадрах ролика видно, что млекопитающие приближаются к лодке и острыми зубами пытаются укусить мотор судна, словно пробуют на вкус неизвестный для них объект.

– Это же железяка, она невкусная.

Но больше всего оператора удивил напоминающий тихий писк звук, который издавали мормлеки.

– Что вы там исполняете? – продолжает комментировать автор ролика.

Мужчина также передразнивал белух, пародируя их звуки, и пытался погладить. Он также заметил, что хвост у одной из них пожеванный. Возможно, мормлек пострадал из-за схватки с другим хищником или же это бывший узник «китовой тюрьмы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Приморцы повстречали белуху со шрамом в проливе Старка

Белый кит подплыл к людям так близко, что его можно было спокойно погладить (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.