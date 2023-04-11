В ближайшие пять лет в Приморье планируют увеличить производство говядины

Возрождается проект по производству мяса птицы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье хотят увеличить производство говядины до 37 тысяч тонн в год. О планах на ближайшие пять лет рассказал министр сельского хозяйства края Андрей Бронц. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам министра, картофеля в избытке, в хранилищах осталось 4,5 тысячи тонн. Свининой Приморье также обеспечено, также возрождается проект по мясу птицы. Молоко не только от местных, но и от белорусских производителей кооперативы закупают, перерабатывают и поставляют напиток в торговые сети. Однако Андрей Бронц добавил, что в крае недостаточно говядины. Производство этого мяса составляет всего 7 тысяч тонн в год.

– Необходимо производить 37 тысяч тонн говядины в год – это план на ближайшую пятилетку. Сейчас разрабатываем проекты, подыскиваем площадки, приглашаем инвесторов.

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