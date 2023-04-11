На Камчатке открыли дорогу Мильково – Ключи – Усть-Камчатск

Движение ограничивали из-за извержения вулкана. Фото: kamtoday.ru.

На Камчатке всем видам транспорта разрешили передвигаться по дороге Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, открыли дорогу на участке со 153 по 408 километр от поворота на село Эссо до поселка Усть-Камчатск. Напомним, что трассу закрывали из-за извержения вулкана Шивелуч. Из-за выброса пепла отмечалась плохая видимость. Проехать не могли как автомобили, так и рейсовые автобусы.

Опасную ситуацию создавал не только пепел, но и раскаленные потоки Шивелуча, которые плавили снег у подножия вулкана.

Вулкан активировался около часа ночи по камчатскому времени, максимальной фазы извержение достигло к шести утра. Высота пеплового выброса составила 20 километров.

Стоит отметить, что вулканолог Дмитрий Мельников опроверг версию о том, что извержение вулкана связано с землетрясением.

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