Приморцам рассказали, как пользоваться услугами связи и интернета бесплатно

Можно улететь, например, в Кападдокию. Фото: Анастасия ВОРОНЦОВА

Путешественники из Приморского края могут оформить бронирование заграничного отеля, а также бесплатно пользоваться интернетом и услугами связи во время путешествий, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Клиенты приложения МТС Travel могут получить скидку вплоть до 100% на услуги связи. Как отметили в компании, услуга доступна абонентам МТС, которые забронировали гостиницу через приложение. Изначально сервис планировался для организации поездок, а позже в него включили и возможность управлять бронированием отелей.

Или отправиться в прекрасный Стамбул. Фото: Анастасия ВОРОНЦОВА

Отметим, через данный сервис можно забронировать десятки тысяч отелей по России и за рубежом, в том числе во многих популярных у путешественников странах.

Фото: Анастасия ВОРОНЦОВА

– Приморцам традиционно наиболее интересны азиатские направления для отпуска - Китай, Таиланд, Индонезия. Но в последние два года многие путешественники также выбирают поездки в Турцию, Армению и Казахстан. Удобный отель и качественная бесплатная связь за границей – незаменимые атрибуты путешествий, – уточнила Евгения Сысоева, директор МТС в Приморском крае.

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