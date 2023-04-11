Во Владивостоке благоустроят городские территории

Рабочие будут укладывать асфальтовое покрытие на проезжей части возле жилых домов. Фото: Администрация Владивостока

Зимой во Владивостоке устраняли повреждения на электросетях и теплосетях. Теперь же специалисты в этих местах восстановят асфальт, тротуары и бордюры. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Заместитель главного инженера МУПВ «ВПЭС» Дмитрий Палаткин рассказал, в основном рабочие будут укладывать асфальтовое покрытие на проезжей части возле жилых домов. Для этого привлекут подрядчиков. Работы также затронут брусчатку, лестницы и бордюры, которые нуждаются в восстановлении.

Ремонт начнется 17 апреля. В порядок приведут следующие участки: Ульяновская, 6; Сабанеева, 13; Постышева, 9-13; Тухачевского, 40-42; Окатовая, 1; Окатовая, 3; Окатовая, 5; Вязовая, 8; 40 лет ВЛКСМ, 13,15,19; Фастовская, 20; Посьетская, 28; Алеутская, 57; Светланская, 51; Светланская, 85; Ивановская, 5а; Пушкинская, 53; Фонтанная, 17; Светланская, 150; Фонтанная, 47; Пологая, 55.

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