Во Владивостоке начали обновлять разметку на улицах раньше срока

В этом году линии будут наносить не только краской, но и термопластиком. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке из-за теплой погоды решили наносить свежий слой разметки раньше срока. Раньше планировалось начать работы 20 апреля, но первые линии нанесли уже 10 апреля на улице Басаргина. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Разметкой занялась бригада отдела организации дорожного движения муниципальной службы «Содержание городских территорий» в районе пешеходных зон на улице Басаргина, 15 и 16.

В дорожной службе рассказали, что необходимые техника и оборудования были закуплены заранее. В этом году линии будут наносить не только краской, но и термопластиком.

В планах у дорожников нарастить темпы работы и обновить разметку по всему городу. По ночам красить будут осевые линии и зебры. Это сделано для того, чтобы не создавать помех на дорогах. К лету рабочие планируют нанести больше 150 километров осевых линий и 6700 квадратных метров пешеходных переходов.

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