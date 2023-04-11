Во Владивостоке полыхает частный дом

Приморцы в комментариях поделились, что постройка давно нежилая. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке случился страшный пожар. Полыхает частный дом, на место уже приехали пожарные. На месте также работают сотрудники ДПС, они перекрыли дороги. Видео с места событий распространились в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Загорелся деревянный дом на улице Кирова, 31. На место оперативно прибыли сотрудники пожарных служб. Неизвестно, есть ли пострадавшие. Приморцы в комментариях поделились, что постройка давно нежилая. Причины пожара также пока неясны.

На месте работают сотрудники ДПС. Они перекрыли дорогу, чтобы никто не мешал пожарным тушить огонь.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморье юноша и его пятилетний брат едва не погибли из-за пожара в квартире. Пламя повредило десять квадратных метров помещения, пострадали также 2 человека: приморец 18 лет и 5-летний мальчик.

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