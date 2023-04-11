Жителей Владивостока приглашают на неделю французского кино

Приморцы смогут увидеть несколько фильмов разных жанров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 20 по 23 апреля жители Владивостока смогут погрузиться в атмосферу французского кинематографа. Ленты разных жанров покажут в местном кинотеатре «Океан» на французском с русскими субтитрами. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приморцы смогут увидеть несколько фильмов, среди которых драмы, комедии и даже мультфильмы. Среди них «Человек в подвале» (18+) Филлипа Ле Гюэ и «Между двумя мирами» (16+) Эмманюэля Каррера.

Также покажут комедию Софи Летурнер «Хочу ребенка». Его премьера состоялась на международном кинофестивале в Роттердаме, а исполнитель главной мужской роли был номинирован на премию «Сезар».

Дети тоже смогут окунуться в атмосферу Парижа. Для них покажут мультфильм «Пес Веник: счастливая жизнь в Париже» (6+).

А завершит тематическую неделю мелодрама «Роскошный цветок» (18+) Пьера Пино.

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