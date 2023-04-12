С 13 апреля в кинотеатрах Владивостока покажут криминальную драму «Зоськина заправка»

Режиссером фильма стала Наталья Углицких. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 13 апреля во Владивостоке в прокате стартует фильм «Зоськина заправка» (16+). Кинолента познакомит зрителей с одинокой сотрудницей АЗС, которая мечтает о принце на белом коне и крепкой любви.

Одинокая Зося воспитывает сына своими силами и работает две смены на заправке. Изо дня в день она мечтает о любви и чудесных изменениях в своей монотонной жизни. И вот в одну из ночей в дверях заправки появляется раненый человек.

Посетителем оказывается первая любовь Зоси – Роман, который нуждается в ее помощи. Спустя какое-то время на заправке появляется полицейский и сообщает о том, что на трассе были убиты инкассаторы, а деньги – похищены. Главная героиня начинает подозревать своего раненого знакомого. Роман признается в ограблении, но говорит, что взял только часть денег, чтобы помочь больному ребенку, а инкассаторов убил кто-то другой. Зося в растерянности, она не понимает, как теперь поступить и кому верить.

Режиссером фильма стала Наталья Углицких, которая сняла 12 кинолент; среди них документальные и короткометражные фильмы.

– Сценарий подкупил меня лихо закрученным сюжетом, во главе которого – женщина. В герметичной истории разворачивается череда искренних и смелых поступков героини. Это честная история про женщину, которой движут чувства, вне зависимости от законности действий или правил, созданных обществом. Эта история и эта героиня точно рифмуются со мной: женщина в окружении мужчин, которые играют в свои жестокие и опасные игры. Мужчины ждут, чью сторону она займет. В итоге Зося выбирает – свою сторону...Ведь чувства важнее закона! Это то, что руководит женщиной, моей героиней, вне зависимости от того, что чувства убивают.

В фильме снимались Зоя Бербер, Вольфганг Черни, Григорий Сиятвинда, Александр Самойленко. Показы пройдут в кинотеатрах «Иллюзиона».

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