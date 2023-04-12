В Приморье вернули в госсобственность 12 незаконно присвоенных чиновниками участков

Абушаев заочно арестован судом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Надеждинский районный суд вернул в собственность 12 земельных участков в поселке Ключевой в собственность муниципалитета. Проверка установила, что участки незаконно присвоили сотрудники районной администрации, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» cо ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии ведомства, должностные лица (разумеется, без торгов) оформили право собственности на земельный участок размером в два гектара на инвалида, затем «попилили» его на 12 частей. Это якобы сделали для продажи по рыночной стоимости.

Источники «КП» предполагают, что дело связано с заочным арестом и объявлением Рустяма Абушаева, экс-главы муниципалитета и действующего мэра Большого Камня, в федеральный розыск. Его обвиняют мошенничестве на 54 миллиона рублей, в схеме, считают следователи, фигурируют 22 участка. Его местоположение официально неизвестно, однако, как писала редакция, Абушаев мог убыть в зону боевых действий.

Напомним, на аферах с землей, предназначенных для льготников, попались уже несколько чиновников из разных муниципалитетов, включая осужденного депутата Юлию Толмачеву.

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