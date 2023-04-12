Принесло с вулкана? Неизвестная пыль покрыла автомобили в Приморье

Жители предполагают, что всему виной извержение на Камчатке. Фото: Ия Иванова.

Приморские автомобилисты 12 апреля обнаружили неприятный сюрприз на своих машинах – после прошедших осадков транспорт оказался покрыт пылью. В социальных сетях жители гадают, что могло стать этому причиной. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По мнению приморцев, толстый слой грязи на автомобилях появился из-за извержения вулкана Шивелуч, якобы пепел с исполина принесло с Камчатки в наш край. Однако по мнению главы Примгидромета, природный катаклизм не виноват. Все дело в пустыни Гоби, от которой с северо-западными ветрами прилетает пыль.

– Растительности еще нет, а снежный покров уже сошел, поэтому при прохождении циклонов и усилении ветра, частицы почвы поднимаются в воздух и потоками переносятся на большие расстояния. В Приморский край последствия пыльных бурь обычно приходят с Китая и Монголии, но только при условии соответствующей синоптической обстановки, – добавили в Примгидромете.

Синоптики опровергли версию приморцев. Фото: telegram-канал @gorod_vl.

Напомним, что во вторник, 11 апреля, на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. Огромное облако пепла полностью закрыло исполин, а после серый «снег» посыпался на ближайшие населенные пункты, сделав их по-настоящему жуткими. Некоторые нашли в этом событии повод для веселья, например, вулканологи лепили снеговиков и создавали пепловых ангелов.

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