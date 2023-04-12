Во Владивостоке завели уголовное дело о хищении муниципальных земель

Подробности рассказали представители Следственного комитета. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во Владивостоке завели уголовное дело на директора ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» ДальНИИС Олега Пинского. Его подозревают по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью, в период с мая 2022 по март 2023 года фигурант не заключил договор с коммерческой организацией, которая предоставляет кадастровые услуги, и без арендной платы предоставил ей помещение в здании на Бородинской во Владивостоке.

Также с июля 2007 по октябрь 2021 года Пинский и сотрудники ППК «Роскадастр», краевого Росреестра незаконным путем присвоили себе муниципальное сооружение. Они изготовили документ на нужный объект, якобы составленный в 2007 году, а в 2021 оформили право собственности на него. Ущерб Владивостокскому городскому округу составил более 2,2 миллиона рублей.

Напомним, что 12 участников ОПГ задержали в феврале 2023 года. Всем подозреваемым уголовного дела избрали меру пресечения.

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