Несанкционированные работы в охранной зоне ЛЭП стали причиной нарушения электроснабжения в Приморье

Фото: предоставлено АО «ДРСК»

В Артеме при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП произошло погашение подстанции «Промузел». Инцидент произошел поздно вечером, 11 апреля. В результате чего было нарушено электроснабжение более 12 тысяч потребителей пригорода Владивостока. Отключенная мощность составила 23 МВт.

Сразу после поступления сигнала об отключения на место была направлена бригада Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») для выяснения обстоятельств произошедшего. При осмотре линии был обнаружен факт несанкционированной работы в охранной зоне ЛЭП – непосредственно под линией. В результате чего произошёл обрыв провода ЛЭП 110 кВ.

Для проведения восстановительных работ линия была выведена в ремонт. Электроснабжение всех потребителей было восстановлено в 03-30 по временной схеме. Сегодня энергетики в течение дня продолжат восстановительные работы. Для приведения схемы в исходное состояние необходимо произвести погашение потребителей пригорода Владивостока 13 апреля с 00-00 до 05-00. Проведение работ согласовано с администрацией Владивостока.

Стоит отметить, Заявки на проведение каких-либо работ в охранной зоне ЛЭП 110 кВ в Приморские электрические сети не поступало. Кроме этого, сетевая компания не выдавала согласования на проведение работ и размещение каких-либо объектов в охранной зоне этого участка ЛЭП. Продолжение работ на этом участке ЛЭП несет прямую угрозу безопасности жизни и здоровья жителей Владивостока.

Приморские электрические сети напоминают, о необходимости соблюдения правил безопасности в охранных зонах электрических сетей. Пренебрежение требованиями безопасности в охранных зонах ЛЭП приводит к нарушениям электроснабжения потребителей, а также может стать причиной несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током. Для проведения любых работ в охранных зонах кабельных или воздушных линий электропередачи нужно за 15 дней до начала работ обратиться с письменным заявлением в сетевую организацию, ответственную за эксплуатацию энергообъекта. Лица, производящие работы в охранных зонах ЛЭП, также должны предоставить необходимую техническую документацию. В течение двух дней сетевая организация принимает решение о согласовании или отказе в проведении работ, о чем письменно уведомляет заявителя.

В случае нарушения требований законодательства при повреждении оборудования и нанесении ущерба виновник будет нести материальную ответственность. Кроме этого, нарушение правил работы в охранных зонах ЛЭП угрожает жизни и здоровью самих нарушителей и лиц, случайно оказавшихся в месте проведения таких работ.

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