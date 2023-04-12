Гроб на колесах какой-то: жители Владивостока обсуждают жесткое ДТП в районе Снеговой Пади

Внимание некоторых пользователей приковал малолитражный микрик. Фото: КП – Владивосток

Во Владивостоке в районе Снеговой Пади автомобиль опрокинулся в ДТП. По словам очевидцев, авария произошла на повороте с улицы Выселковой на Днепровскую.

Как рассказали пользователи в социальных сетях, водитель микроавтобуса рванул на красный, врезался в другую машину марки Toyota и опрокинулся.

Местные жители сразу вспомнили, что этот на этом перекрестке постоянно возникают проблемы у автомобилистов.

– Что-то надо делать с этим перекрестком. У тех, кто едет с Днепровской в Снеговую Падь, вообще нет времени повернуть. Или стараешься прошмыгнуть или стоишь до посинения.

Внимание некоторых больше приковала сам малолитражный микрик:

Фото: Telegram-канал svodka 25

– Так они еще умудряются на этих табуретках носиться;

– Гроб на колесах какой-то, а не машина;

На месте аварии не было сотрудников полиции и медиков. Информации о пострадавших не поступало. Скорее всего, водители решат вопрос между собой.

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