Гроб на колесах какой-то: жители Владивостока обсуждают жесткое ДТП в районе Снеговой Пади

Внимание некоторых пользователей приковал малолитражный микрик.
Фото: КП – Владивосток
Во Владивостоке в районе Снеговой Пади автомобиль опрокинулся в ДТП. По словам очевидцев, авария произошла на повороте с улицы Выселковой на Днепровскую.
Как рассказали пользователи в социальных сетях, водитель микроавтобуса рванул на красный, врезался в другую машину марки Toyota и опрокинулся.
Местные жители сразу вспомнили, что этот на этом перекрестке постоянно возникают проблемы у автомобилистов.
– Что-то надо делать с этим перекрестком. У тех, кто едет с Днепровской в Снеговую Падь, вообще нет времени повернуть. Или стараешься прошмыгнуть или стоишь до посинения.
Внимание некоторых больше приковала сам малолитражный микрик:
Фото: Telegram-канал svodka 25
– Так они еще умудряются на этих табуретках носиться;
– Гроб на колесах какой-то, а не машина;
На месте аварии не было сотрудников полиции и медиков. Информации о пострадавших не поступало. Скорее всего, водители решат вопрос между собой.
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