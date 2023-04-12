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НовостиОбщество12 апреля 2023 3:42

«Роскосмос» показал извержение вулкана Шивелуч на Камчатке из космоса

Активность исполина сняли российские спутники
Екатерина ТИХАЯ
Мониторинг извержения вулкана Шивелуч из космоса.

Мониторинг извержения вулкана Шивелуч из космоса.

Взгляды жителей, без преувеличения, всей планеты сейчас прикованы к мощному извержению вулкана Шивелуч на камчатском полуострове. Явление началось ранней ночью во вторник, 11 апреля, и продолжается до сих пор. Пепельно-газовые облака распространились на огромное расстояние, как в ширь, так и в высь – последствия видно даже из космоса. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Сегодня на Международной космической станции работают три космонавта «Роскосмоса» – Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Через несколько часов после начала извержения Шивелуча сняли и поделились кадрами – на видео заметно, как расползаются клубы серого облака.

Ролики сделаны гидрометеорологическими спутниками «Арктика-М» и «Электро-Л» №4.

– Сегодняшняя ночь на Камчатке выдалась неспокойной – произошло извержение вулкана Шивелуч. Он – один из наиболее крупных вулканов Камчатки! Спутники «Роскосмоса» продолжают следить за ситуацией на полуострове, – сопроводили подписью публикации специалисты госкорпорации.

К слову, эпично извержение выглядело и с земли – по социальным сетям быстро разлетелось видео с грозовым серо-фиолетовым облаком.

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