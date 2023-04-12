«Роскосмос» показал извержение вулкана Шивелуч на Камчатке из космоса

Мониторинг извержения вулкана Шивелуч из космоса.

Взгляды жителей, без преувеличения, всей планеты сейчас прикованы к мощному извержению вулкана Шивелуч на камчатском полуострове. Явление началось ранней ночью во вторник, 11 апреля, и продолжается до сих пор. Пепельно-газовые облака распространились на огромное расстояние, как в ширь, так и в высь – последствия видно даже из космоса. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Сегодня на Международной космической станции работают три космонавта «Роскосмоса» – Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Через несколько часов после начала извержения Шивелуча сняли и поделились кадрами – на видео заметно, как расползаются клубы серого облака.

Ролики сделаны гидрометеорологическими спутниками «Арктика-М» и «Электро-Л» №4.

– Сегодняшняя ночь на Камчатке выдалась неспокойной – произошло извержение вулкана Шивелуч. Он – один из наиболее крупных вулканов Камчатки! Спутники «Роскосмоса» продолжают следить за ситуацией на полуострове, – сопроводили подписью публикации специалисты госкорпорации.

К слову, эпично извержение выглядело и с земли – по социальным сетям быстро разлетелось видео с грозовым серо-фиолетовым облаком.

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