Во Владивостоке знак отличия вручили женщине, спасшей провалившихся под лед детей

11 марта в парке Минного городка могли погибнуть дети. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Мэр приморской столицы Константин Шестаков наградил Юлию Резанову, спасшую двух детей в парке Минного городка. Женщина получила знак отличия «Владивосток – город воинской славы» и цветочный букет, рассказали в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Награда, которую получила Юлия. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

– У нас людей, которые способны на поступок, очень много. Но судьба дает возможность проявить себя по-настоящему только тем, кто способен в трудную минуту принять правильное решение и рискнуть, – отметил глава Владивостока, поблагодарив Юлию за спасение детей.

Мэр города похвалил женщину за спасение детей. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Напомним, что 11 марта 2023 года компания из четырех мальчишек вышла погулять в парке Минного городка, двое из них провалились под лед. История могла бы обернуться трагедией, но в это же время здесь была Юлия вместе со своим сыном, которая просила ребят уйти с замерзшего озера, а когда они оказались в воде – бросилась на помощь.

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