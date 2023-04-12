Очередь за путевками растянулась на несколько этажей и выходит на улицу.

Скандал с путевками в детские летние лагеря назревает на Камчатке. Жители полуострова жалуются непосредственно губернатору края Владимиру Солодову в комментариях под публикациями в его Telegram-канале. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Продажи путевок в оздоровительные лагеря для детей открылась 11 апреля, и сразу же в торговых точках началась настоящая давка. Жители Петропавловска-Камчатского сняли все на видео и пожаловались на организацию продажи главе региона:

– Как нам быть? В это убийственной очереди нам стоять весь день! И это не гарантия, что достанется путевка, – пишет одна из возмущенных мам. – Всем вашим министерствам не приходило в голову, что это пора организовать электронно? Не заставлять родителей бросать работы и весь день в душном, холодном коридоре биться за счастливое детство стоимостью в 30 тысяч?

А вот что рассказывают другие родители:

– Заняли очередь в 7 часов, купили в 13. Сделайте продажу на «Госуслугах», чтобы люди так не мучились за лагерь «Волна».

– Продажа путевок организована отвратительно: допустим, в «Альбатрос» я купила путевку без проблем, с «Волной» возникли сложности.

Отметим, что «Альбатрос», «Волна» и «Металлист» – это частные учреждения; также в регионе работают два муниципальных детских оздоровительных лагеря (ДОЛ) – «В сопках» и имени Ю.А. Гагарина. В последний, к слову, могут попасть только те дети, которые достигли определенных успехов.

На все чаяния родителей ответил представитель министерства образования Камчатского края:

– Учредитель детских оздоровительных лагерей «Волна», «Альбатрос», «Металлист» – частное лицо, самостоятельно определяет режим продажи путевок. Ему рекомендовано расширить штат сотрудников для ускорения процедуры. Также в настоящее время осуществляется подготовка продажи путевок в указанные лагеря в электронной форме посредством государственных услуг.

Точных сроков ведомство не обозначило, и вряд ли нововведение появится мгновенно. Видимо, стоять камчатским родителям в очередях еще не один день.

Тем более что подобные заявления были сделаны в ноябре 2022-го, ведь подобная история повторяется уже не первый год. Осенью, например, люди десятки часов стояли за направлением на зимнюю смену. Тогда жители краевой столицы занимали очередь аж с 5 часов утра.

– Поскольку путевки продаются в офисе частной компании, они были раскуплены за день. Министерство образования Камчатского края рекомендовало учредителю лагерей принять меры по исключению данного неудобства для граждан. Владелец должен согласиться потратить собственные средства для удобной организации продаж. Повлиять на него мы не можем и пока что договариваемся для выработки наилучшего решения, – сказала пять месяцев назад министр образования Александра Короткова.

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