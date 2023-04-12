Мчалась за хозяйкой: чем закончится история щенка без ступни, брошенного на пустыре в Приморье

Питомцу ничего не угрожает. Фото: @zveri_nhk

Героиня печально известной истории, произошедшей в Находке, идет на поправку и скоро, вероятно, найдет любящего хозяина. Речь и питомце, выброшенной хозяйкой 10 апреля. Собака оказалась 10-месячной девочкой, ее осмотрели и передали ветеринарам, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Травм у щенка не нашли, не считая врожденного дефекта – собака родилась без ступни. Безымянная красавица уже сходила на стрижку, а теперь ожидает стерилизацию. В общем, истории с очень скорбным началом гарантирован вполне светлый финал.

Фото: @zveri_nhk

Желающие приютить питомца могут обратиться в аккаунт @zveri_nhk. Напомним, все произошло на пустыре в Находке. Неизвестная женщина (как сообщили редакции местные жители, это все-таки хозяйка собаки) выбросила животное из машины и уехала. Малышка долго гналась за опекуном, но безуспешно. Радость сменилась озадаченностью. Все это попало на видео и разлетелось по соцсетям.

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