Депутат Госдумы из Приморья Роза Чемерис поддержала цифровизацию воинского учета

Фото: Telegram-канал Розы Чемерис

Депутат Государственной думы из Приморья Роза Чемерис положительно высказалась по поводу принятия нового закона о вручении повесток через интернет-портал Госуслуг. В медийном поле новый проект называют цифровизацией воинского учета. По словам Чемерис, Госдума просто узаконит длительную работу военкоматов в этом направлении, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Депутат заявила, что мера может освободить жителей и семьи от лишнего стресса, новый алгоритм внесет больше четкости и понятности в работу комиссариатов. Электронные повестки уже одобрила Государственная дума, как уже писала «Комсомольская правда». Данные появятся в цифровом реестре.

– При этом, призывники ни в коем случае не должны подвергаться облавам. Данный закон принимается, в первую очередь, для того, чтобы отсеять тех, кто точно не подлежит призыву, и не рассылать им верно повестки по старинке, порой во второй или даже третий раз, – написала Чемерис в Telegram-канале.

Подробности о том, что влечет за собой новый закон и как будет работать – в отдельном материале «КП».

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