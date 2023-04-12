Новый поворот: по делу Пинского скрутили владельца крупного автобизнеса в Приморье

Меру пресечение выберет Фрунзенский районный суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье задержали владельца дилерских центров УАЗ и Hyundai Сергея Грифа. Есть подозрения, что он связан с делом Олега Пинского, сообщает VL.RU. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее во Владивостоке задержали директора ДальНИСС Олега Пинского, брата депутата Государственной думы Виктора Пинского. Фигурант и участники ОПГ состоящей из юристов и чиновников Росреестра и ППК «Роскадастр» обманным путем завладели муниципальной собственностью. Кроме того приморец предоставил коммерческой организации помещение на Бородинской, не заключив договор.

Предположительно участком, которым завладела ОПГ, стала дорога в районе Лесной рядом с комплексами центров УАЗ, ГАЗ и Hyundai.

В среду, 12 апреля, Фрунзенский районный суд выберет меру пресечения трем фигурантам: Сергею Грифу, Олегу Пинскому и второму сотруднику ДальНИИС.

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