Приморцы облюбовали склоны горнолыжного курорта Горный воздух на Сахалине

Фото: предоставлено ПАО «МТС»

Сервис бронирования отелей МТС Travel с помощью геоаналитической платформы GeoEffect от МТС проанализировал турпоток на крупнейших горнолыжных курортах России. Наибольший прирост за год показали курорты «Горный воздух» в Сахалинской области и «Абзаково» в Республике Башкортостан – количество посетителей из других регионов там выросло на 20% год к году. При этом, самую большую группу туристов на сахалинском курорте составили горнолыжники и сноубордисты из Приморского края.

На приморских посетителей «Горного воздуха» пришлась почти треть (32%) от всех приезжих туристов. На втором месте гости из Хабаровска – 23%. На третьем - из Москвы – 15%. Далее по активности следуют жители из Благовещенска - 5% и Санкт-Петербурга – 4%.

Фото: предоставлено ПАО «МТС»

Самым популярным курортом в этом горнолыжном сезоне у россиян стал Сочи. На втором месте по количеству гостей – Архыз (республика Карачаево-Черкесия), на третьем – Шерегеш (Кемеровская область). Замыкают ТОП-5 Абзаково (Башкортостан) и Эльбрус (Кабардино-Балкарская Республика).

– Горнолыжки» юга России и Кавказа ожидаемо возглавили туристический рейтинг. Вместе с тем, исследование МТС Travel подтверждает растущий интерес туристов к отдыху на Дальнем Востоке. Склоны Сахалина и Камчатки привлекают активных путешественников в зимний сезон, а в теплое время года сотни тысяч туристов посещают живописное побережье Приморского края. Благодаря качественной связи «четвертого поколения» в популярных туристических локациях, гости могут комфортно пользоваться самыми современными сервисами цифровой экосистемы МТС и на горном склоне, и на диком пляже. Это повышает туристическую привлекательность дальневосточных регионов и делает отдых более комфортным и безопасным, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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