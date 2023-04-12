В Приморье ветераны и «дети войны» получат выплаты в честь Дня Победы

Подробности рассказали в министерстве труда и социальной политики. Фото: Роман Павловский/Правительство Приморского края.

В Приморье в честь празднования Дня победы вводят меры поддержки. Единовременную выплату в размере 1000 рублей, на которую из регионального бюджета выделили более 71 миллиона рублей, получат «дети войны». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам представителей министерства труда и социальной политики, пенсионерам, родившимся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945, за дополнительной мерой поддержки никуда обращаться не надо, вся информация есть у сотрудников соцзащиты.

Кроме ежегодных единовременных выплат «детям войны» предусмотрены другие меры поддержки: компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг – 50% и за взнос на капитальный ремонт – 100%, 50% от стоимости проезда в городском, пригородном и междугороднем транспорте в пределах края, а также ежегодное возмещение трат на твердое топливо и газовые баллоны.

Денежную поддержку в размере 5000 рублей получат и более 2,5 тысячи приморских ветеранов. Из краевого бюджета на эти цели выделили свыше 10 миллионов рублей. Выплата предусмотрена участникам и инвалидам войны, бывшим узникам концлагерей и иных мест принудительного содержания, труженикам тыла, участникам боевых действий в районе острова Даманский озера Жаланашколь, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя».

Единовременную выплату – 3000 рублей – получат вдовы или вдовцы погибших бойцов в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией.

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